Москва, 26 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, более тысячи из них найдены. Об этом 26 октября сообщил председатель организации Павел Савчук.

Егор Алеев/ТАСС

«Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель РКК.

По его словам, пропавших ищут по тем данным, которые есть в распоряжении организации. Процесс идёт постоянно. Специалисты также сверяются с пунктами временного размещения и медицинскими организациями.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что после освобождения части Кореневского района были найдены 268 пропавших, из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников.

Активные поисковые работы ведутся с начала августа. За это время в полицию поступило свыше 770 заявлений о пропаже родственников и близких. Смирнов отметил, что покинувшие приграничные территории не сообщают о своём местонахождении в местные администрации, что, в свою очередь, осложняет восстановление контактов с родственниками.

8 сентября МЧС России информировало, что специалисты ведомства помогли воссоединиться с семьями, эвакуированными из Курской области, 567 жителям региона.

Сотрудники РКК, по данным на 27 сентября, приняли более 5 тыс. заявок на поиск родственников, с которыми оборвалась связь после вторжения украинских войск в Курскую область. Удалось восстановить около 800 семейных связей.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. 25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его.