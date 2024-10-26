Красный Крест нашёл более тысячи пропавших в Курской области
РКК нашёл 1088 человек из 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области
Москва, 26 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, более тысячи из них найдены. Об этом 26 октября сообщил председатель организации Павел Савчук.
«Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель РКК.
По его словам, пропавших ищут по тем данным, которые есть в распоряжении организации. Процесс идёт постоянно. Специалисты также сверяются с пунктами временного размещения и медицинскими организациями.
Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что после освобождения части Кореневского района были найдены 268 пропавших, из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников.
Активные поисковые работы ведутся с начала августа. За это время в полицию поступило свыше 770 заявлений о пропаже родственников и близких. Смирнов отметил, что покинувшие приграничные территории не сообщают о своём местонахождении в местные администрации, что, в свою очередь, осложняет восстановление контактов с родственниками.
8 сентября МЧС России информировало, что специалисты ведомства помогли воссоединиться с семьями, эвакуированными из Курской области, 567 жителям региона.
Сотрудники РКК, по данным на 27 сентября, приняли более 5 тыс. заявок на поиск родственников, с которыми оборвалась связь после вторжения украинских войск в Курскую область. Удалось восстановить около 800 семейных связей.
ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. 25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его.