Тегеран, 26 октября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Сообщения об участии 100 израильских военных самолётов в атаке на Иран и поражении 20 военных объектов не соответствуют действительности. Об этом сообщает 26 октября агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Собеседник агентства подчеркнул, что Израиль старается «преувеличить масштабы своей слабой атаки». Так, в ходе налёта было поражено не 20 целей, а значительно меньше.

«Информация о том, что в ударе участвовали 100 израильских военных самолётов, также полностью ложна», — добавил источник.

Он подтвердил, что удар наносился из-за пределов Ирана, ущерб от него носит «ограниченный характер».

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», отмечало издание The Jerusalem Post. По информации The New York Times, было поражено около 20 целей. В Израиле подчеркнули, что объектами атак были исключительно военные объекты.

В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб», и заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля. Информированный источник заявил агентству Tasnim, что Тегеран вправе отреагировать на атаку.

После нескольких часов атаки на Иран руководство Армии обороны Израиля заявило о её завершении. Миссия выполнена, подчеркнули в ЦАХАЛ. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Вашингтон призвал Тегеран не отвечать на нанесённый Израилем авиаудар, заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности США Шон Сэветт. Израилю и Ирану следует завершить обмен ударами, добавил он.