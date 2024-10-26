Брюссель, 26 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Франция и Германия не поддержали идею Европейского союза, которая позволит обойти вето Венгрии по вопросу оказания военной помощи Украине. Об этом 26 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

Собеседники пояснили, что Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предложила позволить государствам ЕС делать добровольные взносы в Европейской фонд мира, что впоследствии даст возможность направлять средства на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.

«Но некоторые страны, включая Францию и Германию, высказали беспокойство в связи с возможностью прецедента, который мог бы создать угрозу для фонда как инструмента внешней политики союза», ― говорится в статье.

По словам источников агентства, неясно, поддержат ли другие государства инициативу делать добровольные взносы.

В данный момент фонд состоит из обязательных отчислений, размер которых зависит от размера экономики страны, вносящей средства. При этом для финансирования из фонда необходимо единогласное решение.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС по вопросам, касающимся конфликта на Украине и помощи Киеву.

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто в сентябре заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из фонда мира Евросоюза, пока не решится вопрос с возобновлением транзита российской нефти в страну. Он подчеркнул, что было бы странным поддержать выплаты стране, действия которой угрожают энергобезопасности Венгрии.

10 сентября Сийярто заявил, что власти Венгрии планируют направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты военных поставок украинской армии.

Министры иностранных дел стран Евросоюза ЕС 14 октября вновь не достигли договорённости о разблокировании для Украины средств Европейского фонда мира. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что соглашения всё ещё нет, но его почти достигли. При этом он признал, что не может быть уверен в принятии этого решения на следующей встрече глав МИД ЕС, которая пройдёт в ноябре.