Вашингтон, 26 октября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Американская авиастроительная компания Boeing рассматривает возможность продать убыточные активы своего космического бизнеса. Об этом 26 октября со ссылкой на источники в компании сообщила газета The Wall Street Journal.

John Raoux|AP/TASS

Уточняется, что, в частности, речь идёт о проблемном космическом корабле Starliner, на котором американские астронавты не могут вернуться с Международной космической станции (МКС), и всех операциях по поддержке МКС. При этом издание уточнило, что сюда не входит подразделение, занимающееся разработкой системы космических запусков NASA.

В материале отмечено, что на данном этапе пока рано говорить о заключении каких-либо сделок и планы по продаже активов связаны со стратегией нового гендиректора Келли Ортберга по оптимизации расходов на фоне кризиса в основной компании.

«Boeing столкнулась с серьёзным финансовым кризисом. Её крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолётов», — указано в материале.

Отмечается, что в последнее время корпорация терпит много неудач в космической сфере. Из-за этого Boeing уступила пост ведущего партнёра NASA компании Илона Маска SpaceX.

Как сообщало ИА Регнум, Ортберг 12 октября заявил, что компания в ближайшее время из-за финансовых трудностей сократит штат сотрудников на 10%. Уволить планируется около 17 тыс. человек — руководителей, менеджеров и сотрудников. По его словам, такие меры повысят конкурентоспособность Boeing.

Ортберг уточнил, что финансовые трудности компании вызваны забастовками, которые приводят к задержкам в производстве, в частности, самолётов 777X и 767 Freighter.

В сентябре американские СМИ сообщали, что Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск в связи с продолжающейся масштабной забастовкой. Компания стремится принять меры и покрыть потери, которые могут исчисляться миллиардами долларов.

В корпорации 8 сентября сообщили, что Boeing пришла к предварительному соглашению с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), представляющим интересы более 33 тыс. сотрудников компании в штатах Вашингтон и Орегон. В частности, соглашение предусматривает повышение заработной платы на 25%.

13 сентября телеканал CNN сообщил, что 33 тыс. работников Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты. Отмечалось, что 96% представителей профсоюза проголосовали за начало забастовки.