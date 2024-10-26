Тегеран, 26 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Обстановка в крупных городах Ирана, который подвергся атаке со стороны Израиля, спокойная, сообщили 26 октября в посольстве России в Тегеране.

Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно заявлениям иранских военных, ночью израильская армия нанесла ряд ударов по объектам в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система противовоздушной обороны.

«На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме», — говорится в заявлении дипломатической миссии в Telegram-канале.

Сведений о пострадавших во время атаки российских гражданах не поступало, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что объектами атак были исключительно военные объекты.

В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб», и заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля. Информированный источник заявил агентству TasnimNews, что Тегеран вправе отреагировать на атаку.

После нескольких часов атаки на Иран руководство Армии обороны Израиля заявило о её завершении. Все самолёты благополучно вернулись на базы, миссия выполнена, подчеркнули в ЦАХАЛ. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Сэветт заявил, что ЦАХАЛ ударила по военным объектам в Иране в целях самообороны в ответ на атаку Тегерана 1 октября. США проводят постоянную оценку ситуации в тылу, пока изменений в указаниях командования нет, добавил он.