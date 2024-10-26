* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Судебные приставы наложили арест на имущество сына пятого президента Украины Петра Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), дипломата и политика Алексея Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которое находится в России. Об этом есть информация в банке данных исполнительных производств ФССП РФ.

Максим Никитин/ТАСС Алексей Порошенко

Исполнительное производство было открыто в январе 2024 года.

Делом старшего сына Порошенко занимается особый отдел в ФССП — главное межрегиональное (специализированное) управление службы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая 2024 года МВД объявило в розыск по уголовной статье Петра Порошенко. При этом, по какой именно статье, не указывалось.

Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский и его предшественник Порошенко — безусловные преступники, которых должна настигнуть заслуженная кара. Объявление их в розыск в совокупности с рядом последующих юридических шагов должно открыть путь к открытому международному трибуналу над ними и их подельниками. Так считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.