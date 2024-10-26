Новый, 975-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из освобождённого Вооружёнными силами России (ВС РФ) города Украинска Донецкой Народной Республики, где бойцы штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» эвакуировали мирных жителей. О том, что в пунктах временного размещения граждан обеспечили всем необходимым, сообщает 26 октября Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ

Об освобождении Украинска военное ведомство известило 26 сентября 2024 года.

Тем временем Telegram-канал Минобороны сегодня, 26 октября, опубликовал видеокадры с рассказом военнослужащих «Центра», освобождавших Украинск. В город они входили небольшими группами совместно с другими подразделениями. По словам командира штурмовой роты Эдуарда, украинские боевики оборудовали укрепления в жилой застройке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925198" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Украинск в ДНР

А на купянском участке фронта отличился расчёт РСЗО «Град» группировки «Запад», уничтожив вражескую автомобильную технику вместе с группой пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.