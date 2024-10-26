Луганск, 26 октября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Украинские боевики вымогают деньги у родителей бойцов ВС РФ, которые попали в плен. Об этом сообщила мать российского военного Николая Шепилова Валентина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всё началось после звонка сына родителям. Николай 15 октября связался по телефону с матерью и попросил найти его украинский паспорт, поскольку ранее он работал на шахте в Луганске, в феврале 2022 года оказался в рядах военных ЛНР, а затем, после вхождения республики в состав РФ, стал российским военнослужащим.

«Если не перешлёте ксерокопию паспорта — меня убьют», — вспомнила слова сына Валентина.

В беседе с «РИА Новости» женщина рассказала, что поинтересовалась у Николая, с какой целью так срочно нужен именно украинский паспорт, ведь российский был при нём.

На следующий день он снова позвонил матери и стал требовать денег. По словам женщины, средства якобы нужны «за убитых украинских солдат», за квадрокоптер, который подбил её сын, и оказание медицинской помощи Николаю.

Позже выяснилось, что мужчина связался со своей девушкой, которая проговорилась о наличии 700 тыс. рублей. На следующий день звонившие стали требовать именно эту сумму, пояснила мать военнопленного.

Вымогатели продолжали изводить родителей. Их сын в дальнейшем нервно разговаривал, нецензурно выражался и обвинял родных в нежелании помочь.

В переписке с матерью Николай утверждал, что его обменяют после денежного перевода. Также он требовал предоставить фото квитанции об оплате.

Как сообщало ИА Регнум, освобождённый из украинского плена Виктор Раидин из Красноярска рассказал, как сотрудники службы безопасности Украины вымогали деньги у родственников военнопленных. При нём сотрудник СБУ позвонил, и мужчина услышал голос своей матери. Украинец перед этим ему продиктовал текст, который надо говорить. После этого женщина позвонила другу, а тот обратился в полицию, где ему сказали, что ни при каких обстоятельствах нельзя переводить деньги.

Также бывший пленный рассказал о случаях, когда родственники платили, но это ничего не меняло. Ребята оставались в плену, их продолжали избивать.