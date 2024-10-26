Москва, 26 октября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Заочно арестованный судом в РФ наёмник из США Дэниэл Бернард Ребар, участвовавший в вероломном нападении и вторжении в Курскую область, оскорблял россиян и восхвалял киевских боевиков. Об этом стало известно «РИА Новости» из страницы американца в соцсети.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, Ребар заочно обвиняется в совершении теракта, убийстве, наёмничестве, а также в иных преступлениях, совершённых в курском приграничье.

В соцсетях американский боевик активно публиковал видео, на которых призывал к поддержке ВСУ. Ещё в апреле Ребар говорил, что находится на Украине три года.

В другом видео наёмник хвастался, что оказался «первым из двора, кто посещает Россию в качестве оккупанта». Свои посты он подкреплял фото и видео из России, в частности, на фоне магазина «Пятёрочка» в Судже.

На всех видео Ребар в военной форме с шевроном «медик». При этом не исключено, что он может выполнять и пропагандистскую функцию — наёмник без запинок изъяснялся длинными складными фразами, показывал пренебрежение к россиянам.

«Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин этот — «лягушки», — заявил Ребар.

При этом он превозносил украинцев, называя их «идеальными».

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики обнаружили на трупе наёмника ВСУ из Польши предсмертную записку, в которой он проклинает сослуживцев-украинцев, предавших их. На клочке бумаги в клетку с каплями крови наёмник оставил проклятие — «горите в аду».

Послание в стихотворной форме украинцам морской пехотинец оставил на пустой странице своего военного билета. Предполагается, что его боец РФ написал на случай гибели.

Бойцы ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации установили невзведённые мины с посланием для российских военных: «Русские, простите». Об этом рассказал сапёр Ленинградского полка армии России с позывным Бурзум.