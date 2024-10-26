На Украине взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Харькове
«Зеркало недели»: взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Харькове
Киев, 26 октября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 26 октября взрывы прогремели в Харькове, сообщило издание «Зеркало недели».
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сирены предупредили население об опасности с воздуха в 04:55 мск.
Подробной информации о прогремевших взрывах и возможных повреждённых объектах нет. Местные власти инциденты не комментировали.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 26 октября на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Киеве.
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