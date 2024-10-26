Киев, 26 октября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 26 октября взрывы прогремели в Харькове, сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сирены предупредили население об опасности с воздуха в 04:55 мск.

Подробной информации о прогремевших взрывах и возможных повреждённых объектах нет. Местные власти инциденты не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 26 октября на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Киеве.

Российские войска авиаударом уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахово (Донецкая Народная Республика).