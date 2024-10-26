Вильнюс, 26 октября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в резкой форме высказался о появлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Литва».

Chatham House Антониу Гутерриш

По мнению литовского дипломата, Гутерриш «должен признать свою неправоту», теперь его не будут больше воспринимать как честного посредника, и, если он решит уйти, Литва не станет отговаривать его от этого.

«Гутерриш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко», — цитирует министра Ландсбергиса издание.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен также разозлилась на генсека ООН из-за его визита в Казань, обидевшись на то, что Гутерриш «обнимался» с президентом России на саммите. Она назвала визит Гутерриша «дискредитацией всей ООН».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. В МИД Украины по этому поводу выразили недовольство. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии. Представители ведомства подчёркивали, что этот выбор Гутерриша является «неправильным».

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. По данным источника из офиса Зеленского, Гутерриш планировал после Казани посетить Украину, однако глава преступного киевского режима не утвердил этот визит.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые функционеры ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». Глава киевского режима подчеркнул, что День ООН традиционно отмечается во всём мире, «а не где-то в Казани».

Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО».