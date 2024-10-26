Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Иранская военная база для запуска ракет была атакована Израилем. Об этом 26 октября сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет», — уточнил источник.

Удар зафиксировали ранним утром.

Как сообщало ИА Регнум, в субботу, 26 октября, Израиль ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла в начале месяца. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. Удар был нанесён по казармам, а также по складу с оружием, предположили местные СМИ.

Позднее ЦАХАЛ нанесла новую серию ударов. Вторая волна авиаударов пришлась по иранскому городу Шираз.

Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей, запущенных ранним утром 26 октября со стороны Израиля.

По данным агентства Reuters, Вашингтон знал о намеченной Тель-Авивом атаке по иранским целям, но США не принимали участия в операции.