Израиль нанёс вторую волну ударов по Ирану
JPost: вторая волна ударов Израиля пришлась по иранскому городу Шираз
Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Израильская армия 26 октября нанесла вторую серию ударов по Ирану. Об этом написала газета The Jerusalem Post.
Новая атака пришлась по иранскому городу Шираз, уточнили журналисты.
По данным издания, вторая волна авиаударов, прозвучала в Ширазе позднее ранним утром.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Израиль ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла в начале месяца. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам. Армия имеет право и обязанность реагировать на удары Ирана, заявил контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Вашингтон знал о намеченной Тель-Авивом атаке по целям в Тегеране, но США не принимали участия в операции, привело агентство Reuters заявление должностного лица.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт прокомментировал атаку Израиля по военным объектам в Иране. По его словам, ЦАХАЛ ударила по военным объектам в Иране в целях самообороны, в ответ на атаку Тегерана 1 октября. США проводят постоянную оценку ситуации в тылу, пока изменений в указаниях командования нет, добавил он.