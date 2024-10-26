Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Израильская армия 26 октября нанесла вторую серию ударов по Ирану. Об этом написала газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум F-16. ВВС США, Израиль. Бомбардировка. Удар

Новая атака пришлась по иранскому городу Шираз, уточнили журналисты.

По данным издания, вторая волна авиаударов, прозвучала в Ширазе позднее ранним утром.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Израиль ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла в начале месяца. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам. Армия имеет право и обязанность реагировать на удары Ирана, заявил контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Вашингтон знал о намеченной Тель-Авивом атаке по целям в Тегеране, но США не принимали участия в операции, привело агентство Reuters заявление должностного лица.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт прокомментировал атаку Израиля по военным объектам в Иране. По его словам, ЦАХАЛ ударила по военным объектам в Иране в целях самообороны, в ответ на атаку Тегерана 1 октября. США проводят постоянную оценку ситуации в тылу, пока изменений в указаниях командования нет, добавил он.