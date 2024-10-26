Вашингтон, 26 октября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Израильская армия ударила по военным объектам в Иране в целях самообороны, в ответ на атаку Тегерана 1 октября. С таким заявлением 25 октября выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт.

Сергей Корсун ИА REGNUM Конфликт Израиля и Ирана

Он добавил, что США проводят постоянную оценку ситуации в тылу. Пока изменений в указаниях командования тыла нет, привёл заявление Сэветта телеканал CNN.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо указало, что Вашингтон был уведомлён Тель-Авивом перед нанесением ударов по целям в Тегеране, но США не принимали участия в операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 26 октября Израиль ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла в начале месяца. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам. Армия имеет право и обязанность реагировать на удары Ирана, заявил контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Журналисты телеканала NBC News предположили, что атака израильской армии могла быть направлена на казармы и оружейный склад. В момент удара в подземном штабе в Тель-Авиве находились глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные, подтвердили в канцелярии премьера.

Президент США Джо Байден 18 октября заявил, что Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана.