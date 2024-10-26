Нью-Дели, 26 октября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди при личном общении поделился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем своими впечатлениями от встреч с президентом российского государства Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 25 октября информировал первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Моди рассказал Шольцу, что с президентом Путиным обсуждал разный спектр вопросов, в том числе связанных с ситуацией на Украине и в Западной Азии.

Премьер отметил, что уже второй раз за полгода встречается с Путиным. Он рассказал Шольцу о своих впечатлениях от этих встреч, а также о шагах, которые предпринимает Индия для того, чтобы поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта, пояснил Викрам Мисри.

«Поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины», — цитирует индийского дипломата «РИА Новости».

Мисри подчеркнул позицию Нарендры Моди, что Индия находится на «стороне мира», готова обсуждать предложения, инициативы, не оставаясь в нейтралитете.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Моди заявил, что украинский конфликт должен быть решён исключительно мирным способом и Индия готова оказать этому любое возможное содействие.

Путин тепло поприветствовал Моди на встрече, политики обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань на БРИКС. Моди отметил, что его визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией. Он поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил уверенность в росте глобального влияния БРИКС.

Изучаются возможности, как остановить конфликт на Украине, 19 октября заявил Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.