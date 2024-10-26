Вашингтон, 26 октября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Атака израильской армии могла быть направлена на военные объекты в столице Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в арабских странах.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесён по казармам, а также по складу с оружием», — предположили журналисты.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнила, что во время удара по целям Ирана в подземном штабе в Тель-Авиве находились глава правительства, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 26 октября Израиль нанёс удар по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла в начале месяца. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам. Армия имеет право и обязанность реагировать на удары Ирана, заявил контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Власти Ирана в ожидании ответного удара со стороны Израиля 24 октября приказали вооружённым силам быть готовыми к войне. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи поручил военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Масштабы ответного удара Ирана будут во многом зависеть от масштаба серьёзности атак. Если Израиль ограничится ударами по нескольким военным базам и складам с ракетами и беспилотниками, Иран может отказаться от дальнейшей эскалации. Ответ последует в случае удара Израиля по нефтяным, энергетическим или ядерным объектам, а также при гибели высокопоставленных официальных лиц.