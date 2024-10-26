Курская область, 26 октября, 2024, 03:06 — ИА Регнум. В Железногорском районе Курской области возвели новый посёлок Меркурий. Строительством домов в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий занимается одно из предприятий АПК, сообщили 25 октября в Министерстве сельского хозяйства России.

https://t.me/mcx_ru Новый агропосёлок в Курской области

«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населённый пункт — он получил название Меркурий», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ключи от домов вручили первым новосёлам. 30 семей обзавелись новым жильём, в рамках первой очереди построили 20 домов. Примерно такое же количество планируют сдать в 2025 году.

Для жителей агропосёлка создали необходимую инфраструктуру: спорткомплекс, детский сад, магазин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября президент Владимир Путин, поздравляя аграриев с профессиональным праздником, пообещал, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Он подчеркнул, что, несмотря на все выпавшие на их долю испытания, они продолжают работать с полной отдачей, трудиться на совесть. Безусловным приоритетом правительства, по словам главы государства, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.