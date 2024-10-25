Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. В ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября, Израиль нанёс удар по территории Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

Атака была совершена ранним утром 26 октября. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.

ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам в Иране.

«Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы», — заверил в своём видеообращении контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израильский военный добавил, что армия имеет право и обязанность реагировать на удары Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Власти Ирана, ожидая ответного удара со стороны Израиля, 24 октября приказали вооружённым силам быть готовыми к войне. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Масштабы ответного удара Ирана будут во многом зависеть от серьёзности израильских атак. Если Израиль ограничится ударами по нескольким военным базам и складам с ракетами и беспилотниками, Иран может отказаться от дальнейшей эскалации. Ответ последует в случае удара Израиля по нефтяным, энергетическим или ядерным объектам, а также при гибели высокопоставленных официальных лиц.

19 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает любую атаку Израиля как «красную линию», после нарушения которой последуют аналогичные ответные меры. Он подчеркнул, что Иран определил все цели на территории Израиля, в случае израильской атаки ответ будет предпринят своевременно.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден утверждал, что Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана.