Казань, 26 октября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Подчиняться Западу и менять свои политические принципы не намерен президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о давлении Запада из-за его решения участвовать в саммите БРИКС.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Я считаю себя демократически выбранным народом президентом Республики Сербской. И я должен представлять этот сербский народ, который меня выбрал, а не подчиняться каким-то западным правительствам», — сказал Додик.

Он добавил, что его балканская страна расположена в специфическом месте, где Запад имеет влияние, пытаясь оказывать давление на республику, а не выступать в качестве партнёров.

Президент РС БиГ отметил, что на Западе знают его позицию и перестали угрожать. Тем не менее множество санкций оказало своё влияние, но от своих политических принципов Додик отказываться не намерен. Он назвал большой честью возможность принять участие в саммите БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. Милорад Додик провёл встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, обсудив взаимное сотрудничество.

25 октября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Додик заявил о желании республики участвовать в БРИКС в любой форме. Он заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей Боснии и Герцеговины и заручится поддержкой.

Додик в июне заверил, что референдум о независимости Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится. При этом конкретной даты пока не назначили, необходимо провести много исследований, завершить анализ.

Сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают Республику Сербскую к историческому решению, подчеркнул эксперт.