Москва, 26 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг выразил бурное негодование поведением болельщиков московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 25 октября в Москве. Итог встречи — 5:2 в пользу СКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Ротенберг на послематчевой конференции буквально разнёс руководство КХЛ, настоятельно призвав следить за «кричалками» с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость, хамство во время игр.

«Весь стадион скандирует матом всю игру, а никто в это не вмешивается. На всех матчах этой команды так происходит», — заявил спортивный функционер.

Он добавил, что он «кипит эмоциями», ведь на трибунах много детей, хоккеистов, которые вынуждены смотреть на безобразное поведение взрослых.

«У нас же есть регулятор, который должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность? Кому это нужно всё? Для чего это делается? Кто за это отвечает? Нет ответа на эти вопросы», — заключил Роман Ротенберг.

Болельщики «Спартака», в числе прочего, скандировали оскорбительную кричалку, что «СКА — позор российского хоккея».

Как сообщало ИА Регнум, российского ресторатора, «шеф-повара всея Руси», блогера и телеведущего Константина Ивлева не пустили 12 октября на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым».