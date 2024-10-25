Вашингтон, 26 октября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в 2025 году (на два года позже сроков) запланировали ввести в эксплуатацию систему Meadowlands — оружие, способное подавлять работу спутников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Космические силы США.

www.eelab.cn Спутники связи КНР

Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних этапах конфликта, преодолело технические недостатки, связанные с разработкой технологии подавления спутников, отметило издание.

Система Meadowlands, известная также как «Луга», успешно прошла испытания. Новая модель имеет современное программное обеспечение и расширенные возможности.

Космические силы США планируют провести оценку боеготовности 32 единиц оружия с января по март 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, четыре года назад заявлялось, что в течение семи лет Космические силы США планируют поставить на боевое дежурство не менее 48 установок наземного базирования, которые будут временно глушить сигналы связи спутников России и Китая. На тот момент на вооружении было 16 установок, созданных компанией L3Harris Technologies Inc., но ожидалось создание Meadowlands.