Вашингтон, 26 октября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post (WP) впервые за несколько десятилетий отказала в поддержке кандидатов в президенты страны. Об этом 25 октября заявил главный исполнительный директор издания Уильям Льюис.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«WP не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к корням, когда мы не поддерживали кандидатов», — указал в статье Льюис.

Он добавил, что газета долгое время делала акцент на своей независимости и не поддерживала кандидатов в президенты. Исключение сделали в 1952 году, когда редакция выразила поддержку Дуайту Эйзенхауэру (Республиканская партия), а в 1976 году — демократу Джимми Картеру.

По данным источников, ранее газета собиралась поддержать кандидата от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис, однако владелец WP Джефф Безос не одобрил эту публикацию.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам опросов, которые 18 октября приводил портал RealClearPolitics, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережал свою соперницу от Демократической партии вице-президента страны Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Преимущество Трампа в зависимости от штата варьировалось от 0,5 до 1,4 процентного пункта. В среднем в колеблющихся штатах республиканца были готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%. В среднем же по стране лидировал кандидат в президенты от Демократической партии — 49,3% против 47,9%.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.