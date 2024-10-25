Вашингтон, 26 октября, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Лидеры стран «Группы семи» (G7) обсудили и достигли договорённости о деталях предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом со ссылкой на совместное заявление участников «семёрки» сообщило агентство Reuters.

«Займы будут обслуживаться за счёт будущих доходов от замороженных суверенных активов России», — говорится в документе.

Разговор о выделении Киеву этого кредита продолжается с середины года. Предполагается, что всю сумму Украина получит до конца 2027 года. Выплаты кредита планируют начать до конца текущего года.

Средства будут распределяться по нескольким каналам для поддержки восстановления Украины, а также бюджетной и военной сферы.

Как сообщало ИА Регнум, страны «Группы семи» не намерены сразу после завершения конфликта на Украине размораживать российские активы, написала Nikkei Asia со ссылкой на несколько источников в группе, включая высокопоставленных чиновников Евросоюза. В G7 полагают, что Москва сначала должна возместить ущерб Киеву.

ЕС должен выделить Киеву не больше 20 млрд долларов в рамках кредита в 50 млрд, заявил 17 октября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Французский лидер напомнил, что вся сумма была разделена между странами — участницами «Большой двадцатки». При этом США обязались выплатить 20 млрд, а ещё 10 млрд должна была предоставить та часть членов G7, которые не входят в состав ЕС.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Он уточнил, что этим шагом Запад только приблизит разрушение той системы, которую долго сам создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание, а также позволяла потреблять больше заработанного, привлекая деньги через долги и обязательства.