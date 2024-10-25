Санкт-Петербург, 26 октября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 25 октября вынес приговор четырём участникам группировки REvil, которая получила известность после обвинений в масштабной кибератаке на крупные американские компании. Фигуранты осуждены на срок от четырёх с половиной до шести лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также у подсудимых в пользу государства конфискованы деньги и имущество.

Дело рассматривалось в военном суде по причине того, что один из фигурантов являлся на момент преступления действующим военнослужащим (старший прапорщик).

Защита намерена обжаловать приговор.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января 2022 года сотрудники ФСБ по просьбе США задержали участников хакерской группы REvil. Их обвиняют в вымогательстве и масштабной кибератаке на американские компании. По местам их деятельности и жительства проведены обыски: были изъято 426 млн рублей, 500 тыс. евро, 600 тыс. долларов и 20 автомобилей премиум-класса. Восемь предполагаемых членов хакерской группировки REvil были арестованы по решению суда в Москве.

В Москве сотрудники ФСБ РФ арестовали Андрея Новака — основателя международной хакерской группы The Infraud Organization. Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Также задержаны ещё трое участников организации. Основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование.