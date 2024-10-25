Киев, 26 октября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. На Украине ночью 26 октября на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Журналисты написали о нескольких взрывах подряд в столице Украины.

Подробной информации об инциденте не сообщается. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, после полуночи 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях сирены звучат с вечера 25 октября.

Как сообщало ИИА Регнум, на Украине ночью 24 октября взрывы прогремели в Киеве.

Российские войска авиаударом уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахово (Донецкая Народная Республика).