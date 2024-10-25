Вашингтон, 26 октября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций (ООН) не подтвердили информацию об отказе Киева в визите генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу после его поездки на саммит БРИКС в Казани. Об этом 25 октября заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — сказал Хак на брифинге.

Он добавил, что во время последней встречи Гутерриша с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос следующего визита генсека ООН в Киев. Стороны продолжают работать над сроками поездки, заключил Хак.

Как сообщало ИА Регнум, по данным французского издания Agence France-Presse, Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Гутерриш якобы планировал после Казани посетить Украину, однако глава киевского режима не утвердил этот визит, указали авторы.

Зеленский 24 октября, в День ООН, нахамил Гутерришу за его участие в саммите БРИКС. Он заявил, что некоторые функционеры ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН».

Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО», отметила дипломат.