В ООН определяются со сроками визита Гутерриша на Украину
В ООН ведут работу с Украиной по визиту генсека Гутерриша
Вашингтон, 26 октября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций (ООН) не подтвердили информацию об отказе Киева в визите генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу после его поездки на саммит БРИКС в Казани. Об этом 25 октября заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — сказал Хак на брифинге.
Он добавил, что во время последней встречи Гутерриша с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос следующего визита генсека ООН в Киев. Стороны продолжают работать над сроками поездки, заключил Хак.
Как сообщало ИА Регнум, по данным французского издания Agence France-Presse, Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Гутерриш якобы планировал после Казани посетить Украину, однако глава киевского режима не утвердил этот визит, указали авторы.
Зеленский 24 октября, в День ООН, нахамил Гутерришу за его участие в саммите БРИКС. Он заявил, что некоторые функционеры ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН».
Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО», отметила дипломат.