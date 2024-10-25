Париж, 26 октября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его общения с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом 25 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на слова главы постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии — Прим. ред.) после встречи с министром… РФ Решетниковым», — приводит агентство утверждение Жоффре.

По его словам, в заявлении на сайте сербского правительства фигурировало «указание на намерение Сербии укреплять экономические отношения с Россией в других областях». Глава делегации ЕС добавил, что вскоре публикация пропала с сайта. Фон дер Ляйен посчитала, что для проведения встречи с премьер-министром Сербии нет причин, заключил Жоффре.

Милош Вучевич 25 октября принял в Белграде российского министра Максима Решетникова. По информации пресс-службы Минэкономразвития РФ, во время визита стороны планировали обсудить экономические вопросы, реализацию действующих совместных проектов и дальнейшие направления сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Европейский союз давит на Белград. По его словам, Сербии пытаются навязать множество условий в вопросах сотрудничества, поэтому страна заинтересована во вступлении в БРИКС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам Евросоюза приходится бороться за сохранение своей идентичности, комментируя слова Милоша Вучевича о том, что Сербия должна стать полноправным членом ЕС.