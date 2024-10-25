Москва, 25 октября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Москве достоверно известно о том, что спецслужбы стран Запада готовили украинские диверсионные группы для провокаций на атомных электростанциях в России. Об этом сообщил 25 октября на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права ВСУ на территории Российской Федерации» постпред РФ при организации Василий Небензя.

Российский дипломат твёрдо заявил, что у России есть «достоверная информация» о подготовке диверсантов.

«Спецслужбы, в первую очередь британская МИ-6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, британская МИ-6 и другие спецслужбы западных стран готовили украинские диверсионного-разведывательные группы для осуществления провокаций на атомных электростанциях в РФ, заявил 7 октября директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 сентября заявил, что в районе Курской АЭС по вине Украины наблюдается напряжённая обстановка. Ядерный терроризм стал главной визитной карточкой киевского режима, подчеркнул министр.