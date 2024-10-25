Киев, 25 октября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Властям Киева необходимо срочно готовить оборону Павлограда и Изюма. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Telegram/Mariana Марьяна Безуглая

По её мнению, Павлоград в Днепропетровской области и Изюм в Харьковской находятся под ударом. Безуглая констатировала, что Селидово в ДНР уже преимущественно россиянами завоёвано, в Купянск ВС РФ вошли, половину Курской области уже вернули.

«Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», — написала народный депутат в Telegram-канале.

Безуглая вновь раскритиковала главнокомандующего украинской армией, спросив, чем он занимается. И сама же ответила: «Сортами лжи».

Как сообщало ИА Регнум, вина за потерю очередных ракетных установок Patriot лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском, который недостоин находиться на этом посту, ранее заявляла Марьяна Безуглая.

По её мнению, либо Сырский должен сам подать в отставку, либо его следует уволить главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Безуглая не раз критиковала военное руководство Украины, в том числе прежнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце сентября она заявила, что Сырский помогает России проведением неправильных ротаций, в ходе которых опытные бригады покидают зону боевых действий в ДНР.

Подразделения Вооружённых сил Украины наращивают темпы бегства из города Селидово на красноармейском (покровском) направлении.

В Сети появились первые панорамные кадры города Селидово, откуда начали отступать украинские бойцы. На видео показано, что над некоторыми зданиями поднимается дым.