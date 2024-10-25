Женева, Швейцария, 25 октября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. В 24-й сессии Генеральной ассамблеи Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) принял участие председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

РКК Российский Красный Крест

В ходе выступления Савчук подчеркнул важность сплочённости международного объединения в период кризисов и глобальных вызовов.

«Когда поляризация и разобщённость растут, а комплексные кризисы усиливаются, международное движение проходит серьёзный экзамен на прочность. От того, как мы будем работать с кризисами — уйдём ли в конфронтацию и дезорганизацию или сплотимся, — зависит будущее Международной Федерации. Пусть кризисы объединяют нас и делают сильнее», — призвал председатель РКК.

Он также отметил роль социально-экономических факторов и миграции в усилении гуманитарных вызовов. По его словам, число мигрантов в мире превысило 280 млн человек, это создаёт дополнительные вызовы всем оказывающим гуманитарную помощь организациям. Для обеспечения поддержки людей, находящихся в уязвимом положении, важно координировать усилия, добавил Савчук.

Всего в мероприятии, которое проходило в Женеве с 23 по 25 октября, приняло участие 191 Национальное Общество Красного Креста и Красного Полумесяца.

Председатель РКК провёл несколько встреч с коллегами из Швейцарии, Венесуэлы, Китая, Норвегии, Индии, ЮАР, Японии, Ирана и других стран. Стороны обменялись опытом в сфере здравоохранения и помощи мигрантам, также обсуждались вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации, демографические вызовы и старение населения, увеличения вовлечённости граждан в деятельность Красного Креста.

Как сообщало ИА Регнум, Российский Красный Крест объявил о совместном с Союзом медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» сборе средств для помощи детям семей сотрудников организаций сферы здравоохранения, эвакуированных из приграничных районов Курской области. Отмечается, что сбор продлится до 30 ноября, но может быть продлён в зависимости от ситуации.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич привлёк её внимание к многочисленным фактам нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права. В ходе визита в Москву Сполярич также встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой и председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.