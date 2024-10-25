Москва, 25 октября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Бывший замминистра связи СССР и экс-глава Госкомитета России по телекоммуникациям Александр Иванов 25 октября умер на 85-м году жизни. О причинах ухода из жизни не сообщается. Некролог опубликован на сайте журнала «Вестник связи».

«Скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — написали в издании.

С 1989 по 1992 год он был заместителем министра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.

Александр Иванов являлся доктором технических наук. Его труды в области систем связи засекречены.

После выхода на заслуженный отдых занимал руководящие должности в частных телекоммуникационных компаниях, таких как «Комет», «Старт Телеком» и «МФИ Софт», а с 2016 по 2022 год был президентом группы компаний «Цитадель».