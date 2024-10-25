Курская область, 25 октября, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Беловский район Курской области подвергся атаке украинских дронов, есть двое пострадавших среди населения. Об этом 25 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя», — уточнил он в Telegram-канале.

Глава Курской области добавил, что пострадавшая женщина отказалась от госпитализации, ей оказали первую медицинскую помощь. Мужчину с множественными осколочными ранениями госпитализировали в Обоянскую районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, днём 25 октября девять украинских беспилотников самолётного типа уничтожили над территорией трёх российских регионов. Четыре БПЛА поразили в Курской области, три — в Брянской и два — в Орловской области.

Российские войска создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его, заявил 25 октября президент Владимир Путин. Он добавил, что территория, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км.