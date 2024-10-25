Москва, 25 октября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), который пытался прорваться к одному из населённых пунктов в приграничье Курской области.

Александр Река/ТАСС

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населённых пунктов в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В результате точного попадания российского FPV-дрона боекомплект украинского танка сдетонировал.

25 октября стало известно, что ВС РФ приступили к ликвидации окружённой в Курской области группировки ВСУ. Группировка противника окружена в районе населённых пунктов Погребки — Ольговка — Новоивановка. Для её уничтожения применяются артиллерия, миномёты, авиабомбы и дроны.

23 октября ИА Регнум передавало, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за минувшие сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

16 октября в Минобороны РФ сообщили, что беспилотный летательный аппарат «Иноходец» армии России ракетным ударом уничтожил танк украинских формирований в приграничном районе Курской области.