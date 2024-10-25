Москва, 25 октября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2025 год до 22 440 рублей направили на подпись президенту Владимиру Путину, сказано в карточке законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности, передаёт ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Соотношение МРОТ с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48% — по данным Росстата, медианная зарплата в указанном году составила 46 751 рубль.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, с 1 января он вырастет на 16,6%. Увеличение МРОТ затронет около 4,2 млн работающих граждан России.

Как передавало ИА Регнум, в пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что инициатива призвана способствовать реализации поставленной Путиным задачи по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем на 2023 год — до уровня не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Глава государства ранее отмечал, что повышение МРОТ отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Он подчеркнул, что рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан.