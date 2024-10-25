Москва, 25 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Минюст России предложил обязать родителей выплачивать алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случае, если они проходят обучение на очном отделении. Соответствующий проект закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов (НПА).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Проект предусматривает изменения в Семейный кодекс РФ, а также в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

«Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ. В связи с этим предусматривается возможность получения алиментов до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации», — пояснили в Минюсте.

Кроме того, инициатива предполагает выплату алиментов закончившим школу не достигшим 19 лет до 1 сентября того года, когда состоялся выпуск из образовательного учреждения.

За отказ выплачивать алименты без уважительной причины предлагается ввести административную ответственность. При этом в случае невыплаты алиментов в течение двух и более месяцев подряд после вынесения административного наказания родителей могут привлечь к уголовной ответственность, следует из проекта закона.

С подобной инициативой выступили в августе депутаты ЛДПР. При этом, как указывали в пояснительной записке авторы законопроекта, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме. При отсутствии возможности получения содержания от своих родителей студенты смогут претендовать на помощь при обучении в вузе до достижения 23 лет от братьев и сестёр, дедушек и бабушек.

В беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал законопроект ЛДПР избыточным, популистским и абсурдным.

Он подчеркнул, что отношения между родителями и детьми уже подробно регламентированы другими законами, такими как Семейный кодекс. Кроме этого, идеи поддержки материнства и детства, кадров, детей, молодёжи также отражены в указе президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот документ станет основой для конкретных предложений правительства России после 1 сентября, пояснил тогда первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.