Собянин: около 500 предприятий ОПК в Москве работают на нужды спецоперации
Москва, 25 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Около 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Москвы работают на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Около 500 предприятий ОПК работают на СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия», — приводит ТАСС слова главы столицы.
На нужды российской армии трудятся работники конструкторских и проектных бюро столицы, подчеркнул Собянин, отметив опытность и массовость производств.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее Собянин сообщил, что московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Он уточнил, что к сбору гумпомощи присоединяются и фермеры столичных ярмарок, которые передают бойцам СВО овощи, колбасу, тушёнку, рыбные консервы и т.д. Мэр Москвы отметил, что в зону СВО также отправляется оборудование, среди которого — пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.