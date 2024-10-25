Москва, 25 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Около 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Москвы работают на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

«Около 500 предприятий ОПК работают на СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия», — приводит ТАСС слова главы столицы.

На нужды российской армии трудятся работники конструкторских и проектных бюро столицы, подчеркнул Собянин, отметив опытность и массовость производств.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Собянин сообщил, что московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Он уточнил, что к сбору гумпомощи присоединяются и фермеры столичных ярмарок, которые передают бойцам СВО овощи, колбасу, тушёнку, рыбные консервы и т.д. Мэр Москвы отметил, что в зону СВО также отправляется оборудование, среди которого — пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.