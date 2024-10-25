Наро-Фоминск, Московская область, 25 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Наро-Фоминский суд Московской области 25 октября избрал рэперу Гуфу (Алексею Долматову) меру пресечения в виде запрета определённых действий.

РИА Новости/Владимир Трефилов

Следствие просило суд заключить под стражу музыканта. В отношении рэпера было возбуждено дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы. В удовлетворении ходатайства следствия суд отказал, рассказал «Известиям» адвокат Долматова Сергей Жорин.

«Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Из-под стражи он освобождён в зале суда», — сказал Жорин.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. При этом адвокат музыканта опроверг эту версию. Пострадавшие, в свою очередь, заявили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане.

24 октября Долматов принёс извинения всем пострадавшим в результате выходки в подмосковной бане. Видео с извинениями опубликовал адвокат музыканта в Telegram-канале.

25 октября стало известно, что полиция допросила рэпера по делу о грабеже. Защита музыканта отказалась приводить подробности, но подтвердила, что сотрудники полиции проводили с Долматовым следственные действия.