Красногорск, 25 октября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о создании первого государственного индустриального парка в регионе. «Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве пяти государственных индустриальных парков. Один из них — на 100 га в Ленинском городском округе — построим в течение года», — сообщил Воробьев. Индустриальный парк «Ленинский» в формате «Всё включено» должен открыть свои двери в 2025 году.

Фото Константина Семенца Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

«Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысячи предприятий — резиденты индустриальных парков», — заявил участвовавший в церемонии закладки камня в основание строительства будущего парка министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Формат «Всё включено» предполагает готовую инфраструктуру и производственные боксы для быстрого запуска предприятий. На территории «Ленинского» создадут около 5,1 тысячи рабочих мест, а в профильном колледже будут готовить специалистов в области ИТ, разработки электроники и программного обеспечения в соответствии с задачами федерального проекта «Профессионалитет». Также на территории предусмотрены помещения «Лайт индастриал» для малого бизнеса, а также социальные объекты — от зон отдыха до МФЦ и гостиниц для сотрудников.

Компания «Росатом» станет якорным резидентом и откроет производство электронно-компонентной базы, инвестировав в проект 22 млрд рублей и создав 200 рабочих мест. «Сегодня здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент в том числе нашей информационной безопасности, без которой невозможно себе представить развитие всей российской экономики», — отметил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

В будущем в первом государственном индустриальном парке Подмосковья также появится крупный авиационный центр по ремонту авиационных двигателей и производству компонентов, создаваемый ГК «Протектор», и цифровой промышленный коворкинг от холдинга «Строительный альянс».

Наряду с «Ленинским» к 2026 году индустриальные парки появятся в Дмитровском, Раменском, Жуковском и Одинцово. В общей сложности в этих новых индустриальных центрах будет создано 35,5 тыс. рабочих мест с суммарными инвестициями в размере 224 млрд рублей.