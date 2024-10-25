Нью-Дели, 25 октября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером Германии Олафом Шольцем своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

Global Look Press/IMAGO/Sondeep Shankar Нарендра Моди и Олаф Шольц

Мисри отметил, что Моди и Путин обсуждали вопросы, которые были связаны с ситуацией на Украине и в Западной Азии. Моди рассказал канцлеру ФРГ о своих встречах с российским лидером, а также сообщил о шагах, которые предпринимает Индия для того, чтобы поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта.

«Вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией», — передаёт слова дипломата агентство Reuters.

Замглавы МИД Индии добавил, что страна выступает за скорейшее завершение украинского конфликта. Будучи нейтральной стороной, Индия поддерживает только дипломатические методы урегулирования конфликта, заключил он.

22 октября Нарендра Моди заявил, что украинский конфликт должен быть решён исключительно мирным способом и Индия готова оказать этому любое возможное содействие.

Как передавало ИА Регнум, Путин тепло поприветствовал Моди на встрече, политики обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань для участия в саммите объединения. Моди отметил, что его второй за последние месяцы визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией. Он поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил уверенность в росте глобального влияния БРИКС.