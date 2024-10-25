Наро-Фоминск, Московская область, 25 октября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Рэп-исполнителя Алексея Долматова (сценическое имя — Гуф) доставили в городской суд Наро-Фоминска для избрания меры пресечения. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Алексея доставили в суд для избрания меры пресечения. Полиция просит о его аресте, но мы настаиваем, что данная мера чрезмерна и необоснованна», — приводит ТАСС слова Жорина.

Адвокат обосновал чрезмерность ареста ранее вынесенным судом запретом определённых действий в отношении другого фигуранта дела, по которому проходи и Долматов.

Как передавало ИА Регнум, ранее следствие попросило суд заключить под стражу музыканта.В отношении рэпера было возбуждено дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

25 октября стало известно, что полиция допросила рэпера Гуфа по делу о грабеже. Защита музыканта отказалась приводить подробности, но подтвердила, что сотрудники полиции с Долматовым проводили следственные действия, сообщало «РИА Новости».

23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. При этом адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию. Пострадавшие заявили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане.

По словам хозяйки банного комплекса, Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей. В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за съёмок музыканта на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить его визит в секрете.

24 октября Долматов принёс извинения всем пострадавшим в результате выходки в подмосковной бане. Видео с извинениями опубликовал адвокат музыканта в Telegram-канале.