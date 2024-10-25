Гаага, Нидерланды, 25 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС), чью юрисдикцию не признаёт РФ и большинство стран мира, передал на рассмотрение Ассамблеи государств — участников Римского статута так называемое «дело Монголии», сообщила пресс-служба МУС.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Официальный визит президента РФ Путина в Монголию

Указанная страна не оказала содействия по аресту и выдаче суду президента России Владимира Путина во время его визита в Монголию, сказано в сообщении.

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на её территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», — отметила пресс-служба.

Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия, а ввиду «неспособности» этой страны сотрудничать с судом Палата МУС решила передать вопрос Ассамблее государств — участников Римского статуса, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России прибыл с официальным визитом в Монголию, которая признаёт юрисдикцию МУС. Он принял участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем по линии МУС.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств мира. Путин ранее отмечал, что обойти решение МУС легко с помощью подписания межправительственных соглашений между странами.