Майкоп, 25 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Адыгее запретили публиковать фото и видео, которые могут содержать данные о дислокации подразделений ВС РФ, а также размещать в Сети кадры с мест атак беспилотников. Соответствующее решение принял оперативный штаб республики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативный штаб Республики Адыгея принял решение о запрете публикации и распространения в СМИ и в Интернете, в том числе с использованием соцсетей, мессенджеров, чатов и иных приложений, следующих материалов: любой информации, в том числе фото — или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений», — говорится в сообщении регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, оперштаб запретил снимать фото и видео о месте обстрела или поражения различных объектов на территории региона, об использовании средств противовоздушной обороны (ПВО). Также под запрет попали фото и видео беспилотников, которые позволяют идентифицировать их тип, место нахождения, запуска, цели, траекторию полёта, результаты последствия поражения, уточнили в республиканском правительстве.

Так, за неисполнение запрета оперштаба гражданам грозит административный штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — 15 тыс. рублей, юридическим — 100 тыс. рублей.

«Данная мера нацелена на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в регионе», — пояснили в правительстве региона.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября не публиковать фото и видео последствий атак дронов призвал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, поскольку это помогает противнику корректировать направление и точность, объяснил он. Тогда несколько фрагментов подавленного беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Советском округе.

В 2022 году в Нижегородской области разрешили вести съёмку БПЛА только властям, а также организациям, имеющим договор с «органами госвласти». Ограничение было «связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности».