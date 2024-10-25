Москва, 25 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Центробанк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год с 16,9-17,4% до 17,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«С учётом того, что с 1 января по 27 октября 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%», — добавил регулятор.

При этом отмечается, что в средняя годовая ставка составит 17,5%.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставку подняли на два процентных пункта. Нынешняя её величина является самой высокой в истории.

Кроме того, в сообщении регулятора было сказано, что уровень инфляции в России существенно выше прогнозного. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По её словам, Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.