Москва, 25 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 октября провёл встречу с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым, сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

Именно в этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе в российском государстве, напомнила пресс-служба.

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником, сказано в сообщении.

«Валерий Иванович, поздравляю Вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», — сказал президент.

Также глава государства поинтересовался, «с какими результатами» ФТС отмечает профессиональный праздник.

После доклада Пикалёва президент отметил, что экономика Россия рассчитывает на эффективную работу таможенной службы.

«Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в июле Путин сообщил, что таможенные сборы в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли на 500 млрд рублей. Глава государства отметил, что в России растёт результативность таможенного контроля и увеличивается пропускная способность таможни, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий.

В июне ФТС сообщала, что импортёры из недружественных стран с 2022 года на фоне действия антироссийских санкций недополучили российских товаров почти на 21 трлн рублей, Россия же, перенаправив товары другим государствам, получила выгоду в объёме 5 трлн рублей.