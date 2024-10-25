Москва, 25 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов интернет-издание Astra. Об этом 25 октября сообщается на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В министерстве пояснили, что поводом для внесения в список иноагентов стали, в том числе, фейки о российской армии.

«Интернет-портал Astra распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил Российской Федерации», ― говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, Astra выступал против проведения спецоперации на Украине. По данным ведомства, издание принимало участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Также отмечается, что создатель интернет-портала живёт за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа». Издание распространяло недостоверную информацию о российских властях и фейки о Вооружённых силах России, а также выступало против СВО.

Также в реестр иноагентов добавили бывшего депутата совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, зампредседателя партии «Яблока» Владимира Дорохова, музыканта и видеодизайнера Михаила Ежова, а также сотрудника медиа «Парни ПЛЮС/ Парни+» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ярослава Распутина и политика Олега Степанова.