Москва, 25 октября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Север» FPV-дроном уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ), который пытался прорваться к одному из населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Об этом 25 октября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населённых пунктов в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате точного попадания FPV-дрона боекомплект украинского танка сдетонировал.

25 октября стало известно, что ВС РФ приступили к ликвидации окружённой в Курской области группировки ВСУ. Группировка противника окружена в районе населённых пунктов Погребки — Ольговка — Новоивановка. Для её уничтожения применяются артиллерия, миномёты, авиабомбы и дроны, отметили авторы.

23 октября ИА Регнум передавало, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за минувшие сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.