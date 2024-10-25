Москва, 25 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В России на основе искусственного интеллекта запустили помощника, способного анализировать уровень знаний учеников и помогать в дальнейшем подбирать материалы для уроков. Об этом сообщила пресс-служба образовательного холдинга Skillbox.

ИА REGNUM

«Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка», — указали в пресс-службе.

Представители холдинга также рассказали, что помощник выступает в качестве ассистента учителей английского языка, содействуя им в просветительской деятельности. Так, помощник выполняет ряд задач во время проведения занятий, включая составление плана урока и адаптацию его для ученика.

Отмечается, что ИИ-помощник при работе учитывает сразу множество факторов, включая личные интересы ученика, его возраст, уровень знаний, а также темпы его обучения. Кроме этого, разработка позволяет провести анализ после проведённых занятий для дальнейшей корректировки образовательной программы.

Вместе с этим помощник делает процесс обучения более эффективным и целенаправленным посредством разработки упражнений индивидуально для каждого ученика.

По словам основателя и гендиректора холдинга Дмитрия Крутова, в тестовом применении ИИ-помощник показал хорошие результаты и вызвал удовлетворение со стороны учеников и преподавателей.

«Студенты отмечают, что они быстрее достигают своих целей, потому что ИИ-помощник предлагает самые подходящие упражнения для развития языковых навыков», — добавил он.

В настоящее время создатели помощника планируют наделить разработку способностью составлять отчёт о проведённых занятиях, а также генерировать задания для домашней работы и самостоятельно проверять её.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля сообщил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ. Он отметил важность этой технологии и подчеркнул, что Россия должна стать самодостаточной и конкурентоспособной в этой сфере.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 13 марта сообщил, что Россия входит в десятку стран, которые лидируют по объёму совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики страны достиг 31,5%.