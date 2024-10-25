Москва, 25 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Росмолодёжь выбрала пять городов — финалистов конкурса «Молодёжная столица России — 2025», сообщила ИА Регнум пресс-служба федерального агентства.

Павел Лисицын/РИА Новости

По решению жюри, в которое входили представители бизнеса, руководители и эксперты крупных СМИ, эксперты экосистемы молодёжной политики, лидеры молодёжных проектов, наставники молодёжи и герои СВО, за почётное звание будут бороться Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск.

В указе о национальных целях президент России Владимир Путин отметил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов, напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чтобы открыть перед молодёжью широкие возможности, используется целый комплекс мер — от работы круглогодичных образовательных центров до развития программ волонтёрства и туризма, сказал Чернышенко.

«Выбор Молодёжной столицы России помогает оказать дополнительную поддержку регионам и создать благоприятные условия для реализации идей их жителей. Например, в этом сезоне город-победитель сможет провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и получить разработанную медиастратегию», — отметил вице-премьер.

О начале приёма заявок на звание Молодёжной столицы России 2025 года было объявлено на фестивале Дня молодёжи — 2024 в Москве. В ходе первого отборочного этапа на звание претендовали 17 городов — помимо пяти финалистов, это Новокузнецк, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Псков и Иловайск.

С 25 октября начинается тревел-шоу в города-финалисты, оно продлится до 1 декабря, рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. Все выпуски будут показаны в эфире ток-шоу «Молодёжная столица России» в официальном сообществе Росмолодёжи «ВКонтакте».

«Молодые россияне смогут ближе познакомиться с каждым из городов-финалистов. Зрители узнают много нового о культуре и туристических особенностях городов, их молодых жителях и тех, кто работает на благо молодёжи», — сказал Гуров.

В числе критериев, по которым оценивались заявки претендентов, были содержательность и проработанность программы мероприятий, креативность, инновационность и уникальность решений, исполнимость намеченных планов (в том числе наличие опыта в проведении крупных событий), информационная открытость при подготовке заявки, вовлечение жителей города в разработку заявки, выразительность и целостность визуальной концепции, отметила пресс-служба.

Город-победитель конкурса получит право на проведение проектов экосистемы Росмолодёжи, медиастратегию продвижения, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов, сказано также в сообщении. Голосование пройдёт в декабре на специальной платформе обратной связи портала «Госуслуги». Голосовать за город, в котором у участника есть постоянная регистрация, будет нельзя. Молодёжную столицу России — 2025 определят в конце декабря 2024 года.

Номинация была открыта в 2022 году, напомнила пресс-служба. Статус Молодёжной столицы ранее получали Нижний Новгород (2023), а также Москва и Владивосток (2024).

Как передавало ИА Регнум, в апреле платформа «Росмолодёжь. События» запустила новый сезон мероприятий. В 2024 году линейка форумов представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны — от Калининграда до Камчатки — во всех федеральных округах, включая новые регионы России.

29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.