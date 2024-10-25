Москва, 25 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Предприниматель Сергей Овчинников подозревается в организации хищения имущественного комплекса Минобороны России в Балашихе стоимостью 244 млн рублей. Об этом 25 октября сообщил Следственный комитет РФ Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой», — сказано в сообщении СК РФ.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело, его объявили в розыск.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в Балашихе Московской области правоохранители обнаружили комплекс из 15 зданий, похищенных у Министерства обороны РФ, трое подозреваемых по данному делу были задержаны.

По данным следствия, к хищению причастны бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны РФ, Алексей Асташкин и гражданин РФ Евгений Потапов.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.