Зеленский отказал в визите Гутерришу, принявшему участие в саммите БРИКС
AFP: Зеленский отказал в визите Гутерришу из-за его участия в саммите БРИКС
Киев, 25 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает французское агентство France presse (AFP).
По данным источника из офиса Зеленского, Гутерриш планировать после Казани посетить Украину, однако глава киевского режима не утвердил этот визит.
«Поэтому Гутерриша здесь не будет», — добавил собеседник агентства.
Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что некоторые функционеры ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». Глава киевского режима подчеркнул, что День ООН традиционно отмечается во всём мире, «а не где-то в Казани».
23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. В МИД Украины по этому поводу выразили недовольство. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии. Представители ведомства подчёркивали, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.
Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО».