Киев, 25 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает французское агентство France presse (AFP).

EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/TASS Антониу Гутерриш

По данным источника из офиса Зеленского, Гутерриш планировать после Казани посетить Украину, однако глава киевского режима не утвердил этот визит.

«Поэтому Гутерриша здесь не будет», — добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что некоторые функционеры ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН». Глава киевского режима подчеркнул, что День ООН традиционно отмечается во всём мире, «а не где-то в Казани».

23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. В МИД Украины по этому поводу выразили недовольство. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии. Представители ведомства подчёркивали, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.

Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО».